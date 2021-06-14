Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 26-31, в Баку ночью - 21-23, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 22-23 градуса.

Завтра в горах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)