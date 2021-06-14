В прошлом году на территории Азербайджана сформировалось 7 млн тонн фармацевтических отходов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на территории Азербайджана сформировалось 7 миллионов тонн фармацевтических отходов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на передаче «Час эксперта» сказал замначальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Рамал Багиров.

По его словам, как и в предыдущие годы, учет отходов велся и в 2020 году.

«Фармацевтические отходы делятся на четыре категории. Среди них есть и отходы, сформированные в связи с вирусом COVID-19. Они составили 26 тысяч кубометров», – добавил Багиров.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)