В регионах Азербайджана детей из малообеспеченных семей обследуют на онкологические заболевания (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, при совместной организации Общественного объединения "Региональное развитие" и Национального центра онкологии в регионах начаты онкологические обследования среди детей из малообеспеченных и других семей из уязвимых групп. Цель – выявить у детей возможные симптомы онкологических заболеваний в раннем возрасте и своевременно провести соответствующие лечебные мероприятия, передает в понедельник Trend со ссылкой на Общественное объединение "Региональное развитие".

В ходе обследований, начатых 7-12 июня в Агдамском, Бардинском и Тертерском районах, профессиональный медицинский персонал Национального онкологического центра бесплатно обследовал более 1200 детей разных возрастных категорий. В ходе обследований пациентам с другими патологиями было рекомендовано обратиться в специализированные медицинские учреждения, были даны консультации на месте.

Волонтеры ОО "Региональное развитие" помогали привлекать детей к осмотрам, налаживали очереди в соответствии с требованиями действующего карантинного режима и осуществляли медицинское просвещение населения.

Выездные обследования планируется проводить и в других регионах страны.

Отметим, что при совместной организации Общественного объединения "Региональное развитие" и Национального центра онкологии в столице и регионах проводятся бесплатные медицинские осмотры и лечебные мероприятия, принимаются различные меры по просвещению населения в области здравоохранения, организуются научно-практические конференции и симпозиумы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)