В Азербайджане выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 162 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 162 человека вылечились, один - скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 335 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, 329 038 человек вылечились, 4 959 – скончались, число активных больных составляет 1 294.

За последние сутки в Азербайджане проведено 7 023 теста для выявления коронавируса, а в целом за все время пандемии – 3 644 912.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)