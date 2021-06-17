Свыше 7 тыс. гектаров освобожденных территорий Азербайджана очищено от мин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Саперы азербайджанской армии совместно с турецкими коллегами продолжают работы по разминированию на освобожденных землях Азербайджана, и до настоящего времени от мин очищено и передано соответствующим государственным структурам свыше 7 тысяч гектаров территории.

Об этом сказал полковник Джейхун Багиров, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что планируется приобрести в Турции еще 20 единиц техники типа MEMATT: «Половина этой партии уже доставлена в Азербайджан, и в данный момент эта техника уже используется для разминирования».

Багиров добавил, что на расчищаемых территориях в основном встречаются противотанковые и противопехотные мины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)