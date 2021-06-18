Образовательные кредиты предназначены только для обучения в вузах Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Кредиты Образовательного студенческого кредитного фонда предназначены только для обучения в вузах Азербайджана.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что эти кредиты не имеют отношения к обучению за рубежом.

"Для получения образования за рубежом существуют государственные программы. Цель нового фонда - повысить доступность высшего образования в Азербайджане", - сказал Амруллаев.

Министр также назвал критерии для предоставления образовательных кредитов.

По его словам, для студентов из малообеспеченных семей будет учитываться их материальное и социальное положение.

"А для студентов, обучающихся за свой счет, будут учитываться академические показатели. Но главная цель - повышение качества образования. Поэтому кредиты на образование будут выделяться при условии хороших академически показателей", - сказал Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)