Завтра в Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем - 29-34 градуса тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на пляжах Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардарана, Бильгя, Загульбы составит 22-23, на пляжах Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром на отдельных горных территориях возможен туман. Ветер умеренный западный.

Ночью - 19-24, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)