Возвращенные из Сирии граждане Азербайджана проходят реабилитацию
БАКУ /Trend/ - После репатриации на родину 20 граждан Азербайджана (шесть женщин и 14 детей), которые содержались в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус, ведутся работы по их реабилитации и реинтеграции, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В сообщении ведомства отмечается, что реабилитация указанных лиц осуществляется социальными работниками и психологами Агентства социальных услуг на основании индивидуального плана в сотрудничестве с соответствующими госструктурами.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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