В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, вылечились 148 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, 148 человек вылечились, двое - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 329 339 человек вылечились, 4 961 - скончался, число активных больных составляет 1 099.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 953 теста на COVID-19, а с начала пандемии - 3 661 027.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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