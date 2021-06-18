В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, вылечились 148 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, 148 человек вылечились, двое - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 329 339 человек вылечились, 4 961 - скончался, число активных больных составляет 1 099.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 953 теста на COVID-19, а с начала пандемии - 3 661 027.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)