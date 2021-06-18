ИСЕСКО и АЗЕРТАДЖ подписали Меморандум о сотрудничестве в области медиа

БАКУ/Trend/ - 18 июня Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры( ИСЕСКО) и Азербайджанское государственное информационное агентство Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области медиа.

Документ предусматривает сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов и программ, обмен опытом и проведение тренингов для представителей СМИ стран-членов ИСЕСКО, организацию международных медиа-конференций, форумов и специализированных семинаров, подготовку и распространение информации, фото- и видеоновостей.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед аль-Малик после церемонии подписания подчеркнул, что меморандум, который является началом сотрудничества между организацией и АЗЕРТАДЖ, отвечает духу всесторонних связей между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой. Основная цель этого сотрудничества – оказать содействие в деле расширения знаний и навыков журналистов и работников СМИ, реализации совместных программ и проектов в этом направлении. Салим аль-Малик добавил, что поддержка и обучение молодежи, инвестирование в человеческие ресурсы являются приоритетами нового видения ИСЕСКО, основывающегося на интеграции в мир.

Высоко оценив перспективы сотрудничества с ИСЕСКО, председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов сказал, что меморандум будет способствовать углублению двусторонних связей, а также создаст благоприятные возможности для представителей СМИ исламского мира осуществлять обмен знаниями и опытом. Наша страна уже много лет эффективно и успешно сотрудничает с Организацией исламского сотрудничества и одним из ее важных институтов – ИСЕСКО. Уверен, что подписанный документ предоставит нам новую возможность воспользоваться богатым опытом организации в сфере образования, науки и культуры в качестве распространителя информации. В частности, совместные проекты и программы, обмен знаниями будут полезны журналистам стран-членов организации.

Отметим, что, согласно меморандуму, стороны создадут совместную рабочую группу для разработки и реализации проектов и программ, оценки проделанной работы.