ЕВРО-2020: В Баку начался матч сборных Турции и Швейцарии
БАКУ /Trend/ - В Баку начался третий матч группового этапа чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.
Как сообщает Trend, на Бакинском олимпийском стадионе встречаются участники группы А – cборные Турции и Швейцарии.
Отметим, что в первом матче, проведенном в Баку 12 июня, Уэльс и Швейцария сыграли вничью со счетом 1:1. Команда Турции 16 июня уступила Уэльсу со счетом 2:0.
Кроме того, 3 июля Баку примет четвертьфинал ЕВРО-2020.
Напомним, что ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Чемпионат Европы по футболу был отложен в прошлом году из-за пандемии коронавируса.
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