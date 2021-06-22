В Азербайджане почти 700 участникам Отечественной войны назначена инвалидность

БАКУ /Trend/ - В настоящее время почти 700 участникам Отечественной войны назначена инвалидность, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время 44-дневной Отечественной войны.

Соответствующая комиссия провела выездное очное обследование этих граждан, отмечается в сообщении.

Документы получивших ранения участников войны были оформлены и внесены в электронную систему. После предоставления справок из военно-врачебных комиссий Агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации проводит оценку их инвалидности.

После назначения инвалидности этим гражданам выплачивается единовременная страховая выплата, назначаются ежемесячные президентские пенсии, пенсия или пособия по инвалидности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)