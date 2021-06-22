В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 710 человек вылечились, 4 963 - скончались, число активных больных составляет 895.
За последние сутки в Азербайджане проведено 9 247 тестов на COVID-19, а за все время пандемии – 3 690 224.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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