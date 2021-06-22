В Баку 85% жилых комплексов будут обеспечены канализационной сетью
БАКУ /Trend/ - В Баку 85 процентов жилых комплексов будут обеспечены канализационной сетью.
Об этом сказала заведующая сектором Главного управления архитектуры и градостроительства Баку при Госкомитете градостроительства и архитектуры Айтадж Акперли, сообщает во вторник Trend.
По ее словам, в рамках Генерального плана развития Баку предусматривается полное обеспечение канализационной сетью 85 процентов жилых комплексов.
«В этой связи запланированы различные мероприятия. В их числе - разделение ливневых и бытовых стоков, вторичное использование воды, предотвращение сброса сточных вод в море», - сказала Акперли.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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