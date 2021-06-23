Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится жаркая погода, северо-восточный ветер сменится юго-восточным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 34-39, местами - 41, в Баку ночью - 23-25, днем - 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 55-65, днем - 35-40 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26 градусов.

Завтра в некоторых горных районах Азербайджана ожидается кратковременный дождь, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)