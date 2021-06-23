Армяне заживо сожгли плененного вместе со мной азербайджанца – бывший пленный (версия 2)

(первая версия в 15:16)

БАКУ /Trend/ - Армяне облили бензином и заживо сожгли плененного вместе со мной азербайджанца.

Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Яшар Абдулалиев, сообщает в среду Trend.

В своих показаниях пострадавший, который попал в плен в 1994 году в боях на Муровдагском направлении в Кельбаджаре, раскрыл леденящую кровь факты пыток со стороны армян: «Нас, троих азербайджанцев, взяли в плен. Представитель Службы национальной безопасности Армении пришел нас допросить, и нас, Эйваза, Сеймура и меня, подвергли жестоким пыткам. Затем нас разделили. Примерно через час мы услышали крики Сеймура. Нам сказали, что во время допроса Сеймура пытали, а он сопротивлялся, поэтому армяне сковали его цепями, облили бензином и подожгли. Нас тоже посадили на цепь. Когда нас вывели на улицу, то мы увидели обугленное тело Сеймура. Потом я не видел и Эйваза.

Меня долго прятали от Международного комитета Красного Креста, говорили, что такого пленного нет. Через три месяца меня перевели в Шушинскую тюрьму. Меня пытали до изнеможения, потом лечили в детской больнице и опять вернули в Шушинскую тюрьму. Мкртычян и другие начали меня бить, выбили зубы. В Шушинской тюрьме Мкртычян по одному ставил азербайджанских пленных к стенке и избивал поленом. Я находился в плену в Агдере, Шуше и Суговушане. Мкртычян отличался тем, что в тюрьме в Суговушане и Шуше подвергал азербайджанских пленных особым пыткам, и поэтому армяне его особо уважали. В плену один армянин из Баку мне сказал, что Мкртычян – "герой" Ходжалинской трагедии. Он всегда разговаривал с нами на азербайджанском языке. Там бакинские и карабахские армяне говорили на азербайджанском языке, а нас заставляли говорить на армянском».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)