Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится жаркая погода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 22-26, днем - 35-39, местами до 41 градуса тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность - 45-55%, днем - 30-35%.

На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным ветром.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром на некоторых горных территориях ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью - 20-25, днем - 36-41, местами до 43-44 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)