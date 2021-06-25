Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 72 301 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 35 972, вторую - 36 329 человек.

Общее количество введенных доз вакцины - 3 218 651. При этом первую дозу препарата получили 2 070 526, вторую - 1 148 125 человек.