Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 72 301 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 35 972, вторую - 36 329 человек.
Общее количество введенных доз вакцины - 3 218 651. При этом первую дозу препарата получили 2 070 526, вторую - 1 148 125 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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