ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях (версия 2)

(первая версия в 16:25)

БАКУ /Trend/ - В последнее время в акватории Нефтяных Камней фиксируются случаи ловли рыбы с использованием плавсредств, говорится в совместной информации Государственной пограничной службы и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сообщает в пятницу Trend.

"Несмотря на то, что сезон рыбной ловли прошел, лица, занимающиеся незаконным промыслом, бросают сети вокруг Нефтяных Камней и даже под эстакады, что препятствует производственным процессам на охраняемых территориях добычи углеводородов", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что рыболовные сети мешают судам, доставляющим различное оборудование, запчасти, а также персонал, работающий на Нефтяных Камнях, и могут привести к столкновению плавсредств с эстакадами и крушению.

Браконьеры игнорируют предупреждения сотрудников Управления безопасности SOCAR о том, что Нефтяные Камни являются режимным объектом и нахождение посторонних в охраняемой зоне запрещено, продолжая совершать противоправные действия.

23 июня экипаж пограничного сторожевого корабля береговой охраны Государственной пограничной службы, осуществляющего охрану государственной границы и нефтегазодобывающей инфраструктуры в Каспийском море в соответствии с "Планом взаимодействия Госпогранслужбы и SOCAR", извлек из воды в акватории Нефтяных Камней рыболовную сеть длиной около одного километра, отмечается в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)