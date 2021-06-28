В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша» (версия 2)

(первая версия в 15:02)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Турцию азербайджанской делегации под руководством председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

До мероприятия Фуад Мурадов, председатель Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен и руководитель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Анкаре и почтили его память.

Затем при участии азербайджанской и турецкой делегаций состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша». Церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. Была разрезана лента, символизирующая официальное открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша». Далее был продемонстрирован видеоролик «Концерт на Джыдыр дюзю».

Церемония официального открытия была продолжена выступлениями участников мероприятия.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)