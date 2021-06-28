Беларусь и Азербайджан договорились поделиться опытом расследования различного рода преступлений

Общество 28 июня 2021 16:36 (UTC+04:00)
Беларусь и Азербайджан договорились поделиться опытом расследования различного рода преступлений

БАКУ/Trend/ - Беларусь и Азербайджан договорились поделиться опытом расследования различного рода преступлений.

Как сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА, договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Следственного комитета Беларуси Дмитрия Горы с делегацией Генеральной прокуратуры Азербайджана во главе с первым заместителем Генерального прокурора Эльчином Мамедовым.

Азербайджанская делегация, наряду с коллегами из России, Таджикистана и Узбекистана, принимала участие в международной научно-практической конференции «Следственная деятельность: наука, образование, практика», которая прошла 24 июня в Минске.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и Соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и Генеральной прокуратурой Азербайджана от 14 марта 2019 года.

Стороны также договорились поделиться имеющимся опытом расследования различного рода преступлений, особенно в сфере экономики, высоких технологий, незаконного оборота наркотических средств.

(Редактор: Надир Насиров)

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