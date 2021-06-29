Не теряйте сон

Причины развития бессонницы многочисленны. К ним относятся заболевания психического и соматического характера, эмоциональные подъемы, лекарственные препараты, вредные привычки и переедание перед сном. Среди заболеваний, провоцирующих инсомнию, можно назвать паркинсонизм, гипертиреозы, депрессивные расстройства, невроз, болезни почек и артриты. Частые переживания человека, связанные с бытовыми, рабочими и глобальными проблемами, также негативно влияют на здоровый сон.

Чем опасна бессонница, если её не лечить? Снижение памяти увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, инфаркта миокарда или инсульта

ухудшение метаболизма, что приводит к появлению лишнего веса, увеличение риска нейродегенеративных заболеваний (например, Болезни Альцгецмера). Кроме того, бессонница может привести к нервозности, адаптивным расстройствам, непереносимости стрессов, синдрому хронической усталости.

После двух бессонных ночей в организме человека нарушается метаболизм глюкозы и работа иммунной системы. После трех бессонных ночей могут появиться галлюцинации. Существуют разнообразные методы лечения инсомнии: традиционные и нетрадиционные.

Нетрадиционные методы лечения бессонницы это: иглоукалывание, методики релаксации и глубокого дыхания, йога, фитотерапия, гигиена сна (соблюдение режима, правильное питание, комфортные условия для сна). А традиционный метод лечения, это конечно же прием лекарственных препаратов.

Что касается применения лекарств от бессонницы, то идеального препарата не существует. Многие снотворные вызывают привыкание, поэтому их нельзя применять более 15-20 дней. После снотворного препарата не должно быть чувства сонливости в течение дня. Любое снотворное должен прописать лечащий врач.

Хорошее лекарство должно поддерживать хороший ночной сон, иметь минимальную остаточную сонливость и не должно влиять на повседневную деятельность человека, не иметь побочных эффектов, иметь антистрессовый эффект и не вызывать привыкания.

В период сна растет уровень анаболических процессов в организме человека (мышцы расслабляется, кожа восстанавливается, мозг забывает бесполезную информацию, тело вырабатывает гормоны, иммунная система находится на рекордно высоком уровне), а ближе к вечеру начинает свою выработку гормон сна – мелатонин. Именно он вызывает у нас желание спать. Мелатонин — это основной гормон эпифиза, небольшой эндокринной железы, передающей в мозг информацию о световом режиме окружающей среды. Его концентрация, как правило, меняется в течение суток — днем уровень низкий, а ночью максимальный. Яркое освещение в ночное время вполне способно нарушить выработку гормона, поэтому человеку для сна важно находиться в темноте или, по крайней мере, обеспечить темный режим для глаз, скажем, с помощью специальной маски.

Если, несмотря на все эти меры, ваш сон не восстанавливается, необходимо принимать продукты, содержащие мелатонин. В отличие от других снотворных веществ, мелатонин – это естественное природное вещество для нашего организма. Он не только оказывает снотворное действие, а главным образом нормализует ритм сна. Поэтому человек просыпается бодро.

В аптеках есть много препаратов содержащие мелатонин. В составе этих препаратов мелатонин может быть, как в комбинации, так и один. Ваш врач или фармацевт могут порекомендовать вам препарат, которое подходит именно вам.

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