Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу на Всемирных соревнованиях в Женеве
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки успешно выступили на 11-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Женеве (Швейцария), сообщает Trend.
Женская группа, в состав которой вошли Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде, завоевала на соревнованиях бронзовую медаль в смешанных упражнениях. Гимнастки выступили в возрастной категории 12–19 лет.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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