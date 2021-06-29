Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу на Всемирных соревнованиях в Женеве

Общество 29 июня 2021 16:37 (UTC+04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу на Всемирных соревнованиях в Женеве

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки успешно выступили на 11-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Женеве (Швейцария), сообщает Trend.

Женская группа, в состав которой вошли Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде, завоевала на соревнованиях бронзовую медаль в смешанных упражнениях. Гимнастки выступили в возрастной категории 12–19 лет.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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