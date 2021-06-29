Законопроект «О медиа» обсужден в АЗЕРТАДЖ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- 29 июня в Государственном информационном агентстве Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) состоялось обсуждение законопроекта Азербайджанской Республики «О медиа».

В обсуждениях приняли участие руководство Агентства развития медиа, члены Правления АЗЕРТАДЖ и руководители структур.

Вначале в фойе здания АЗЕРТАДЖ были возложены цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева, почтена его память. Были также возложены цветы к портретам журналистов АЗЕРТАДЖ и АзТВ Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова, погибших в результате взрыва мины в Кяльбаджаре.

Выступивший на мероприятии председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов поблагодарил руководство Агентства развития медиа за проведение в АЗЕРТАДЖ первого обсуждения законопроекта среди органов печати. Напомнив, что общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал большое значение печати, уделял особое внимание и заботу журналистам и медиа, А.Асланов отметил, что после возвращения общенационального лидера к власти в нашей стране была отменена цензура, создана законодательная база, регулирующая деятельность СМИ. В последующие годы под руководством Президента Ильхама Алиева, успешно продолжавшего политику великого лидера в области СМИ, были осуществлены важные реформы для того, чтобы поднять наши национальные медиа до уровня современных требований.

«В настоящее время медиа-пространство стремительно глобализируется, роль печати в обществе растет невиданными темпами. Соответственно, информационная среда модернизируется день ото дня. Передовые технологии стремительно входят в нашу жизнь, появляются ведущие тренды. Сегодня перед журналистами, нашими национальными медиа стоит задача более объективно, более профессионально информировать общество. В связи с этим усовершенствование законодательства – важнейшее требование дня. Уверен, что Агентство развития медиа сможет успешно выполнять свои обязанности в этой сфере», - сказал председатель правления.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов поблагодарил руководство АЗЕРТАДЖ за условия, созданные для обсуждения законопроекта «О медиа». Проинформировав о новом законопроекте, исполнительный директор отметил важность проведения обсуждений в связи с этим. Подчеркнув, что мнения опытных журналистов первого информационного агентства Азербайджана – АЗЕРТАДЖ могут быть полезными для общего дела, призвал их к деловому обмену мнениями.

Затем законопроект представила директор юридического департамента Агентства развития медиа Рагсана Каримова. Было отмечено, что положения проекта распространяются на созданные на территории Азербайджанской Республики медиа-субъекты, редакции, их продукцию, всем медиа-субъектам за пределами страны, чья деятельность направлена на территорию и аудиторию нашей республики, а также только на часть созданных за рубежом медиапродуктов, распространяемых на территории Азербайджана и журналистов. Директор департамента проинформировала участников о медиа-субъектах (аудиовизуальные, печатные и онлайн медиа субъекты, информационные агентства), полномочных органах, требованиях к информации, распространяемой в медиа, использовании информации медиа-субъектами, медиа-реестре, аккредитации журналистов и других положениях законопроекта.

Мероприятие продолжилось обсуждением и обменом мнениями по законопроекту, были даны ответы на ряд интересующих участников вопросов.