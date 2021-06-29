Кабмин Азербайджана принял постановление о работе общественного транспорта
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление о работе общественного транспорта во время режима особого карантина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.
Таким образом,
с 00:00 часов 4 июля по 06:00 часов 5 июля,
с 00:00 часов 10 июля по 06:00 часов 12 июля,
с 00:00 часов 17 июля по 06:00 часов 19 июля,
с 00:00 часов 24 июля по 06:00 часов 26 июля,
с 00:00 часов 31 июля по 06:00 часов 1 августа
работа общественного транспорта и Бакинского метрополитена будет приостановлена.
3 июля (суббота) в связи с проведением четвертьфинала чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) общественный транспорт и метро будут работать.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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