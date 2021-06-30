Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается порывистый северо-западный ветер, в некоторых районах полуострова прогнозируется кратковременный дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 60-65, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

Завтра вечером в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром в горах туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)