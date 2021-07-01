Состоялось отчетное собрание Рабочей группы минздрава Азербайджана по борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось отчетное собрание Рабочей группы по борьбе с COVID-19, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

На собрании были представлены отчеты COVID-пунктов, созданных в рамках борьбы с коронавирусом, службы скорой и неотложной медицинской помощи и др.

Завсектором информатики и медстатистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмайлова в своем отчете указала, что в течение года под контроль на дому были взяты 149 399 больных COVID-19. В Сall-центр поступило 112 981 обращение.

Рабочая группа по борьбе с COVID-19 была создана 30 июня 2020 года.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)