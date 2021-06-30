В отдельные дни июля в Баку ожидается до 41 градуса тепла
БАКУ /Trend/ - В июле в Азербайджане среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма – 2-3 мм), в некоторых регионах будет несколько превышать ее.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 25-27 градусов тепла, что в пределах нормы. Ночью температура воздуха составит 21-26 градусов, днем 29-34 градуса, в отдельные дни – от 37 до 41 градуса тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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