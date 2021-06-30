Приобретенный иммунитет не позволяет полностью защититься от штамма Delta

БАКУ /Trend/ - Адаптивный иммунитет, сформировавшийся у вакцинированных и переболевших лиц, не позволяет полностью защититься от штаммов Delta и Delta+.

Об этом в среду сказал Trend доктор медицинских наук Адиль Гейбулла.

По его словам, главная особенность штамма Delta в том, что во время заражения в спайковом (S) белке происходят существенные изменения, что создает условия для легкого проникновения вируса в клетку: «Правда, ученые считают, что приобретенный иммунитет и вакцинирование позволяют легче перенести заболевание, но это не должно нас успокаивать. Поэтому считаю, что нужно быть готовым к новым сюрпризам. Если данный вирус широко распространится в мире, то этот может привести к новым ограничениям».

Гейбулла подчеркнул, что мутационный процесс продолжается, вследствие чего и появился новый штамм: «Сейчас в Южной Америке распространился штамм "Лямбда". Правда, он не такой заразный, как Delta+. Последний штамм очень заразен и обладает высокой вероятностью смертельного исхода».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)