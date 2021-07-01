В Азербайджане сегодня сдадут выпускные и вступительные экзамены более 17 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет выпускные и вступительные экзамены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Сабирабаде и Лянкяране. В экзаменах планируется участие 17 012 человек.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, состоятся следующие экзамены:

- I тур вступительных экзаменов в вузы для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены в вузы по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования;

- экзамен по дополнительному иностранному языку, отличному от иностранного языка, сдаваемого в рамках конкурса;

- дополнительный экзамен для желающих сдать вступительные экзамены по другому языку, отличному от иностранного языка, сдаваемого в рамках выпускных экзаменов (для участия в этих экзаменах необходимо распечатать пропускной лист по ссылке: https://eservices.dim.gov.az/brxv);

- выпускные экзамены для учащихся IX классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в них 4 апреля;

- выпускные экзамены для тех, кто сдает их экстерном (участники этих экзаменов могут распечатать пропускной лист по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov).

Экзамены начнутся в 11:00, пропуск на них завершается в 10:45.

При себе участники экзаменов должны иметь пропускной лист, декларацию о здоровье и удостоверение личности.

В экзаменах также примут участие 44 человека с ограниченными возможностями здоровья. Для них назначены индивидуальные контролеры.

(Редактор: Натаван Эфендиева)