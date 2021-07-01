В более 170 освобожденных населенных пунктах Азербайджана завершена предварительная инвентаризация недвижимости

БАКУ /Trend/ - За прошедшее время по Джебраильскому, Физулинскому, Губадлинскому, Зангиланскому, Агдамскому, Ходжавендскому, Тертерскому, Шушинскому, Ходжалинскому и Кельбаджарскому районам была завершена работа по инвентаризации 13 307 объектов недвижимости (10 483 строения и 2 824 инфраструктурных объекта).

Об этом было заявлено на заседании Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

На заседании было отмечено, что завершена предварительная инвентаризация автодорог протяженностью 1 525 километров, ЛЭП длиной 292 километра, линий газоснабжения протяженностью 45 километров, водопроводов длиной 19 километров, оросительной сети общей протяженностью 249 километров. Кроме того, на основании ортофотокарт были векторизованы и внесены в электронную информационную базу земли общей площадью 533 тысячи гектаров.

Также в 177 населенных пунктах 10 районов завершены работы по предварительной инвентаризации недвижимости. В двух населенных пунктах работы будут продолжены. Кроме того, установлено полное разрушение 409 населенных пунктов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)