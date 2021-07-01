Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-65, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-26 градусов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной части страны прогнозируется погода без осадков, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)