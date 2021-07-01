БАКУ /Trend/ - Азербайджанские наездники впечатлили зрителей на Королевском конном шоу в Виндзоре, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Mail Online.

Согласно информации, несколько наездников в традиционной одежде произвели большое впечатление на ограниченную аудиторию шоу в тысячу зрителей, собравшихся понаблюдать за торжественным мероприятием в среду.

"Верховая езда является уважаемой традицией в Азербайджане, который считается одним из первых регионов в мире, где были одомашнены лошади", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Королевское конное шоу в Виндзоре продолжится завтра, а его заключительное мероприятие состоится в воскресенье, 4 июля.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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