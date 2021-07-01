Зачитано обвинительное заключение на суде по делу еще 13 армянских террористов в Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде продолжается процесс по уголовному делу 13 членов вооруженного формирования в составе граждан Армении, которые незаконно перешли на территорию Азербайджана с целью совершения террора - Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворгиевича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самвеловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиковича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагателяна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича, сообщает в четверг Trend.

На процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Фаига Ганиева было принято решение о начале судебного следствия.

Затем государственный обвинитель Вугар Гулиев зачитал обвинительное заключение, согласно которому члены вооруженного формирования в составе 13 человек незаконно пересекли государственную границу Азербайджана 26-27 ноября прошлого года. Они заняли боевые позиции в лесном массиве на территории поселка Гадрут Ходжавендского района. До 13 декабря 2020 года члены группы осуществили здесь подрывную деятельность, совершили нападения на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары, предприняли другие террористические действия, угрожающие жизни и здоровью людей, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

Затем обвиняемые ответили на вопросы адвокатов.

На суде был объявлен перерыв.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)