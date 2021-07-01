Университет Одлар Юрду продолжает поддерживать отбор кандидатов на получение степени магистра

БАКУ/Trend/ - Университет Одлар Юрду (https://www.instagram.com/oyu_edu/ ) продолжает поддерживать отбор кандидатов на получение степени магистра. После пандемии среди студентов растет интерес к продолжению образования. Университет Одлар Юрду предложил бесплатную услугу поддержки, и в первый день было подано около 200 заявок.

Следует отметить, что в связи с пандемией в Университете Одлар Юрду были созданы новые, более современные специальности и привлечены профессиональные преподаватели. В частности, есть лаборатории и исследовательские центры по химии, биологии, анатомии, отвечающие современным стандартам в области биологии и микробиологии.

Университет также предоставляет возможность студентам магистратуры в области делового администрирования, например вечерним занятиям, адаптировать свои занятия к своему рабочему времени.