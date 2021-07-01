В Азербайджане обсудили меры по предотвращению пожаров на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Состоялось совместное заседание рабочей группы по вопросам военно-гражданской координации и рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в центре, в заседании приняли участие представители Службы секретаря Совета безопасности Азербайджана, министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, Государственной пограничной службы и других профильных госструктур.

На заседании обсуждались вопросы предотвращения пожаров на освобожденных территориях и объединения усилий соответствующих ведомств в этом направлении, подчеркивалась важность повышения эффективности просветительских мероприятий среди военнослужащих и гражданских лиц, усиления пропагандистской работы и расширения участия СМИ в этих мероприятиях, повышения эффективности обмена информацией между воинскими частями ВС Азербайджана, дислоцированными на этих территориях, соответствующими государственными органами и организациями.

Напомним, что Координационный штаб, созданный Распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)