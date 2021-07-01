В Азербайджане проводят мониторинги соблюдения правил карантина во время свадебных торжеств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешено проведение торжественных мероприятий, в том числе свадебных церемоний. На объектах общепита проводятся мониторинги с целью контроля соблюдения правил карантинного режима.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Мансур Пириев.

По его словам, пять дней назад на портал icaze.e-gov.az начали поступать обращения для проведения торжественных мероприятий.

"Ресурсы профильных ведомств интегрированы в портал, и структуры знакомятся с поступающей информацией. Во время мониторингов наши инспекторы на местах проверяют соблюдение правил карантинного режима, а также требований методических указаний по профилактической работе на предприятиях общественного питания в связи с пандемией COVID-19. При подаче обращений руководство объектов общепита, где пройдут соответствующие мероприятия, должно предварительно указать количество гостей с учетом ограничений по площади залов", - сказал Пириев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)