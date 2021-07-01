Завершено следствие по уголовному делу в отношении Ровшана Акперова (версия 2)

Общество 1 июля 2021 16:22 (UTC+04:00)

(первая версия в 15:52)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по уголовному делу в отношении Ровшана Акперова, сообщает в четверг Trendсо ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Ровшан Акперов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе «Сикора» (город Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в два-три часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акперову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Отметим, что в органах прокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК страны по факту умышленного убийства холодным оружием 1 июня 2001 года в Киеве гражданина Азербайджана Алиева Эльчина Федай оглу (1971 года рождения) и проведен ряд следственных мероприятий.

В 2003 году на основании обоснованного подозрения в совершении преступления азербайджанским гражданином уголовное дело было направлено в Азербайджан.

По этому уголовному делу в Следственном управлении по тяжких преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана были проведены следственные мероприятия, однако производство по делу было приостановлено в связи с тем, что личность подозреваемого в совершении убийства не была установлена.

В 2020 году после повторного изучения уголовного дела руководством Генеральной прокуратуры Азербайджана решение о приостановлении производства было отменено.

После проведения многочисленных следственных действий и сбора достаточных доказательств по делу Следственным управлением Генпрокуратуры возникли обоснованные подозрения в том, что это преступление совершил Акперов Ровшан Тельман оглу (1965 г.р.).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Новый клип Тунзали Агаевой &quot;Yol Açıqdır&quot; в цифровой графике &quot;взорвал&quot; соцсети (ВИДЕО)
Новый клип Тунзали Агаевой "Yol Açıqdır" в цифровой графике "взорвал" соцсети (ВИДЕО)
&quot;Мои рассуждения&quot; – В Азербайджане объявлен конкурс для подростков
"Мои рассуждения" – В Азербайджане объявлен конкурс для подростков
Азербайджанцы на самом &quot;жарком&quot; шоу этого лета в России (ФОТО)
Азербайджанцы на самом "жарком" шоу этого лета в России (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Министры ОПЕК начали проводить встречу, где обсудят уровни добычи нефти с августа Арабские страны 16:34
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек Общество 16:34
Денежная база в Азербайджане выросла за год более чем на 20% Финансы 16:26
В Шахдагском национальном парке родился еще один детеныш зубра Общество 16:26
Минфин Израиля мобилизует на Нью-Йоркской бирже 5 миллиардов долларов Израиль 16:26
В Азербайджане проводят мониторинги соблюдения правил карантина во время свадебных торжеств Общество 16:22
Хранилища Европы к июлю восполнили четверть из отобранных зимой объемов газа Европа 16:09
Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане на ближайшие 3 дня Общество 16:06
Азер Заде c триумфом выступил в античном римском амфитеатре для гладиаторских боёв (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:59
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за год увеличились Финансы 15:58
SOCAR Polymer увеличила экспорт более чем на 50% Энергетика 15:57
Завершено следствие по уголовному делу в отношении Ровшана Акперова Общество 15:52
В Азербайджане обсудили меры по предотвращению пожаров на освобожденных территориях Общество 15:48
ЦБ Азербайджана продолжает поддерживать предпринимателей, пострадавших от COVID-19 Финансы 15:45
В Азербайджане в июне зафиксирован рекордный пик потребления электроэнергии Энергетика 15:36
Герой Отечественной войны Азербайджана удостоен турецкой премии Turkey Ouality Awards 2021 (ФОТО) Социум 15:28
Впервые объединились символы Азербайджана и Ирландии – соавторство через 150 лет (ВИДЕО) Культура 15:27
Для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу «Asan İmza» типа «Гражданин» ИКТ 15:22
США передали Узбекистану 131 тонну продовольственной помощи Узбекистан 15:22
Университет Одлар Юрду продолжает поддерживать отбор кандидатов на получение степени магистра Общество 15:19
В Грузии за 2020 г. увеличился объем воды, поставляемой домохозяйствам Бизнес 15:17
Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию Транспорт 15:16
Вырос совокупный объем банковских вкладов населения Азербайджана Финансы 15:14
Рассмотрены приоритетные вопросы взаимодействия Туркменистана с ОЭС Бизнес 15:10
Президент Ильхам Алиев дал указание всем посольствам Азербайджана за рубежом информировать потенциальных инвесторов о создании Алятской свободной экономической зоны Политика 15:07
Не менее 76 человек в штатах Вашингтон и Орегон стали жертвами аномальной жары США 15:05
Президент Ильхам Алиев: Заработная плата работающих в Алятской свободной экономической зоне граждан Азербайджана будет высокой Политика 14:50
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день все наши инициативы, все планы нашли отражение в жизни Политика 14:43
Азербайджан увеличил экспорт золота более чем на треть Бизнес 14:40
Президент Ильхам Алиев: Через год мы будем готовы принять инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону Политика 14:40
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль Политика 14:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира - ИНТЕРВЬЮ Азербайджанскому телевидению Политика 14:35
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию Политика 14:33
Президент Ильхам Алиев: Создание Алятской свободной экономической зоны станет очередным шагом к успеху Политика 14:31
Свыше 60% грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" составили авиаперевозки Транспорт 14:29
Президент Ильхам Алиев: Слово у нас никогда не расходится с делом Политика 14:28
Зачитано обвинительное заключение на суде по делу еще 13 армянских террористов в Баку (ФОТО) Общество 14:28
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат Политика 14:26
Президент Ильхам Алиев: Территория Алятской свободной экономической зоны очень благоприятна с точки зрения логистики, транспорта Политика 14:24
Президент Ильхам Алиев: Работа, проделанная в области законодательства, полностью отвечает интересам как инвесторов, так и Азербайджанского государства Политика 14:21
Президент Ильхам Алиев: В основе идеи создания Алятской свободной экономической зоны лежит наша политика Политика 14:17
Азербайджанские наездники впечатлили зрителей на Королевском конном шоу в Виндзоре (ФОТО) Общество 14:12
Ненефтяной экспорт Азербайджана посредством системы "единое окно" вырос более чем на 40% Экономика 14:09
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны, дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:07
Восстановление грузинской экономики идет ускоренными темпами - министр Бизнес 14:03
На суде по делу еще 13 армянских террористов в Баку зачитано обвинительное заключение (ФОТО) Общество 14:02
В Туркменистане выполнен план по сбору пшеницы Бизнес 13:54
SOFAZ обнародовал сумму реализованной на аукционах валюты Финансы 13:48
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла Общество 13:46
В столице и регионах Азербайджана за год увеличилось банковское кредитование Финансы 13:46
Развитие ВИЭ поможет Азербайджану сэкономить природный газ для экспорта и использования в нефтехимпроме - МЭА Энергетика 13:43
В столице Казахстана в третий раз ужесточат карантин Казахстан 13:41
Азербайджан увеличил экспорт в Португалию почти наполовину Бизнес 13:40
Новый Экологический кодекс Казахстана вступил в силу Казахстан 13:32
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) Культура 13:31
В Азербайджане необходимо установить автономные электростанции в сфере ВИЭ – МЭА Энергетика 13:26
Освобожденное от оккупации село Софулу Агдамского района (ВИДЕО) Политика 13:17
В Азербайджане начата отправка призывников на места прохождения военной службы Общество 13:11
Глава TƏBİB рассказал о возможной реакции организма на вакцину от COVID-19 Общество 13:08
Подключение к "Южному газовому коридору" является приоритетом для Венгрии - спикер Нацсобрания Энергетика 13:01
Азербайджан должен рассмотреть возможность льгот для мелких поставщиков электроэнергии из ВИЭ - МЭА Энергетика 12:56
Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности! ИКТ 12:55
Начался период по уплате пенсионных взносов для туркменских предпринимателей Финансы 12:46
Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала Агдама и Физули Общество 12:44
«Южный газовый коридор» может превратить Азербайджан в региональный газовый хаб – МЭА Энергетика 12:35
Азербайджан улучшил позиции в международном рейтинге кибербезопасности ИКТ 12:32
Банки Азербайджана сократили спрос на валюту Финансы 12:30
Состоялось отчетное собрание Рабочей группы минздрава Азербайджана по борьбе с COVID-19 Общество 12:22
Коронавирус в Израиле: Около 2000 зараженных Израиль 12:20
Система сертификатов вакцинации вступила в силу в 27 странах Евросоюза Европа 12:16
В рамках учений «Анатолийский орёл–2021» состоялся День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:16
SOCAR AQŞ назвала сроки завершения расширения газохранилища в Турции Энергетика 12:11
Россия и Иран с 1 июля запустят безвизовый режим для групповых туристических поездок Россия 12:08
Коллегия присяжных в Нью-Йорке представила обвинения против компании Трампа США 12:05
АБР необходимо ввести стандарты эффективности выбросов - Форум НПО (Эксклюзив) Энергетика 12:04
Большая часть всех выданных кредитов в Азербайджане приходится на долю домохозяйств Финансы 12:03
Созданный группой азербайджанской молодежи БПЛА успешно прошел испытания – Trend TV Общество 12:00
Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг с начала 2021 г. достигают $20 млн ИКТ 11:42
МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в Физулинском районе (ВИДЕО) Происшествия 11:33
Азербайджан за год увеличил ненефтяной экспорт на четверть Бизнес 11:25
В Азербайджане за год COVID-19 заразились более 16 тыс. медработников Общество 11:22
В Ташкенте обсудили состояние и перспективы кыргызско-польского сотрудничества Кыргызстан 11:21
Михаил Гусман о премьер-министре Италии Марио Драги в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Европа 11:18
Через терминал в Джейхане с начала года отгружено почти 100 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 11:16
Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 11:16
В более 170 освобожденных населенных пунктах Азербайджана завершена предварительная инвентаризация недвижимости Общество 11:11
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $76 за баррель Финансы 11:06
Azer Turk Bank продлил кампанию по потребительским кредитам Экономика 11:06
Бакметрополитен прокомментировал информацию о якобы повреждении вагонов, отправленных из России в Баку Общество 10:54
Узбекистан в мае импортировал легковых автомобилей на сумму 37,2 млн. долларов США Узбекистан 10:52
В Турции выросли тарифы на электроэнергию В мире 10:47
Иран и Сербия развивают сотрудничество в области геологии Экономика 10:44
Гватемала не запрашивала возврата средств, выплаченных за "Спутник V" Другие страны 10:41
Рост ВВП России в мае ускорился до 10,9% в годовом выражении Россия 10:22
В Азербайджане дорожают драгметаллы Финансы 10:06
Казахстан поднялся на 33 место в рейтинге Green Future Index Казахстан 10:03
В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе Экономика 09:58
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Филиппинах Другие страны 09:52
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:50
Госконцерн Туркменистана закупит оборудование Тендеры 09:46
Все новости