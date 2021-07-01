Завершено следствие по уголовному делу в отношении Ровшана Акперова (версия 2)

(первая версия в 15:52)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по уголовному делу в отношении Ровшана Акперова, сообщает в четверг Trendсо ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Ровшан Акперов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе «Сикора» (город Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в два-три часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акперову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Отметим, что в органах прокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК страны по факту умышленного убийства холодным оружием 1 июня 2001 года в Киеве гражданина Азербайджана Алиева Эльчина Федай оглу (1971 года рождения) и проведен ряд следственных мероприятий.

В 2003 году на основании обоснованного подозрения в совершении преступления азербайджанским гражданином уголовное дело было направлено в Азербайджан.

По этому уголовному делу в Следственном управлении по тяжких преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана были проведены следственные мероприятия, однако производство по делу было приостановлено в связи с тем, что личность подозреваемого в совершении убийства не была установлена.

В 2020 году после повторного изучения уголовного дела руководством Генеральной прокуратуры Азербайджана решение о приостановлении производства было отменено.

После проведения многочисленных следственных действий и сбора достаточных доказательств по делу Следственным управлением Генпрокуратуры возникли обоснованные подозрения в том, что это преступление совершил Акперов Ровшан Тельман оглу (1965 г.р.).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)