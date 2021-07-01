В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек

Общество 1 июля 2021 16:34 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, 56 человек выздоровели, один - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 336 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 275 человек вылечились, 4 975 – скончались, число активных больных составляет 872.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 828 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 758 131.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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