В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, 56 человек выздоровели, один - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 336 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 275 человек вылечились, 4 975 – скончались, число активных больных составляет 872.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 828 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 758 131.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)