В Азербайджане объявлен конкурс на архитектурную планировку 5 сел и 1 поселка в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана запускает конкурсную программу "Обновленное лицо древнего Карабаха". Комитет приглашает принять участие в конкурсе архитектурно-планировочных решений по селам Сарыджанлы, Горадиз, Зар, ​​Шалва, Беюк Марджанлы и поселку Худаферин в Карабахе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом первого июля в ходе заседания Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сказал председатель госкомитета Анар Гулиев.