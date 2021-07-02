Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча». (ФОТО)

Сегодня в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча» был снят со станка самый большой по квадратуре ковер, сотканный в этой мастерской за последний год. Этот ковёр ткали четыре мастерицы в течении пяти месяцев. Ковер «Пирабадил», принадлежащий Губинской школе, имеет площадь 24 кв.метра.

Это четвертый по счету ковёр такого размера, сотканный в Гобу за время работы этой мастерской.

Напомним, что в каждой мастерской «Азерхалча» есть 2 больших ковроткацких станка для производства ковров размером 24 квадратных метра.