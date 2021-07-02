Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча». (ФОТО)
Сегодня в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча» был снят со станка самый большой по квадратуре ковер, сотканный в этой мастерской за последний год. Этот ковёр ткали четыре мастерицы в течении пяти месяцев. Ковер «Пирабадил», принадлежащий Губинской школе, имеет площадь 24 кв.метра.
Это четвертый по счету ковёр такого размера, сотканный в Гобу за время работы этой мастерской.
Напомним, что в каждой мастерской «Азерхалча» есть 2 больших ковроткацких станка для производства ковров размером 24 квадратных метра.
Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча». (ФОТО)
Лента новостей
На международных тактических учениях ВВС Anadolu Qartalı-2021 выполнены задачи заключительного этапа (ФОТО/ВИДЕО)
Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча». (ФОТО)
Зангезурский коридор имеет огромное значение не только в регионе, но и за его пределами - турецкий аналитик
Положительные результаты вакцинации от COVID-19 будут достигнуты в Азербайджане в короткие сроки - минздрав
При оценивании в ходе конкурса за основу были взяты принципы объективности и современных стандартов - Агентство по развитию медиа Азербайджана
Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила стремительный рост международного авторитета Азербайджана – МИД Кыргызстана
Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана – министр
Российские компании заинтересованы в участии в "умных" проектах Азербайджана - министерство (Эксклюзив)
"Norm Sement"- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
Повышены месячные должностные оклады сотрудников МВД Азербайджана, несущих службу на освобожденных территориях страны - Распоряжение
WCO помогает азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании системы управления рисками – генсек