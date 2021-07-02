Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове третьего июля осадков не ожидается, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 32-36 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, ночью - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер, температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхово - 25-26 градусов тепла.

В некоторых северных и западных районах страны завтра ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 35-40 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)