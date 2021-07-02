В Азербайджане для продления срока действия сертификатов о вакцинации и иммунитете достаточно будет получить одну дозу вакцины (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для продления срока действия сертификатов о вакцинации и иммунитете достаточно будет получить одну дозу вакцины.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Отмечается, что в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021–2022 годы» процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране.

Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения, основываясь на результатах последних научных исследований и опыте вакцинации в ряде стран, принял следующие решения:

1. Срок действия «Сертификата об иммунитете» будет продлен на шесть месяцев, если переболевший COVİD-19 и зарегистрированный гражданин через шесть месяцев после выздоровления получит разовую дозу любой применяемой в Азербайджанской Республике вакцины против COVID-19;

2. Срок действия «Сертификата о вакцинации» будет продлен на 6 месяцев, если вакцинированный гражданин в соответствии с медицинскими показаниями через шесть месяцев после приема второй дозы получит разовую дозу любой применяемой в Азербайджанской Республике вакцины против COVID-19.

Для этого вышеуказанным гражданам следует записаться в онлайн-очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/.

Структуры здравоохранения Азербайджанской Республики внимательно изучают опыт передовых стран в области вакцинации, и при положительных результатах научных инноваций, связанных с COVID-19, эти нововведения будут добавлены в «Стратегию вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021–2022 годы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)