БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинирован 73 621 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 33 992, вторую дозу – 39 629 человек.

Общее число введенных доз вакцины по стране составило 3 670 729. Число лиц, получивших первую дозу вакцины, составляет 2 290 808 человек, вторую дозу – 1 379 921 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)