В связи с завтрашним матчем ЕВРО-2020 в Баку будут организованы экспресс-маршруты

Общество 2 июля 2021 19:21 (UTC+04:00)
В связи с завтрашним матчем ЕВРО-2020 в Баку будут организованы экспресс-маршруты

БАКУ /Trend/ - Для транспортировки болельщиков, купивших билеты на матч Дания – Чехия, который состоится третьего июля на Бакинском олимпийском стадионе в рамках матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Евро-2020, будут организованы экспресс-маршруты.

Как сообщает в пятницу Trend, автобусы маршрута X-1 будут отправляться от к/т «Севиндж», около станции метро «Гара Гараев», а автобусы маршрута X-2 – с улицы Диляры Алиевой, около парка Самеда Вургуна, недалеко от станции метро «28 Мая». Оба автобусных маршрута начнут работать за три часа до начала игры и будут осуществлять перевозки в течение двух с половиной часов. Болельщики, желающие отправиться в обратном направлении, после завершения игры должны выйти из восточных или северных ворот.

Для зарубежных болельщиков будут запущены маршруты P21 и P22. Автобусы P21 будут работать по маршруту улица Халила Рзы Улутюрка – «Дениз молл», P22 – от Терминала общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона до бульвара Белого города и обратно.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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