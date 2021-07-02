Подрядчик пока еще не сдал последнее здание для журналистов – глава Агентства развития медиа
БАКУ /Trend/ - Последнее из строящихся для журналистов зданий пока еще не сдано компанией-подрядчиком.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.
«У нас нет точной информации, когда здание будет сдано. И пока неизвестно, кому из журналистов эти квартиры будут выданы. Если такое решение будет принято, то мы проинформируем общественность об этом», – добавил Исмаилов.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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