В Тертере восстановлена после окончания 44-дневной войны дорожная инфраструктура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Тертерском районе Азербайджана восстановлена инфраструктура после окончания 44- дневной войны, сообщает в субботу Trend.

Во время войны, которая началась 27 сентября 2020 года, вооруженными силами Армении были совершены бесчеловечные ракетные атаки на населенные пункты Азербайджана, а также другие военные преступления, вследствие чего погибли мирные жители, гражданским объектам, жилым домам и инфраструктуре был нанесен большой ущерб. По итогам работы, проделанной Государственной комиссией, созданной распоряжением главы государства от шестого ноября 2020 года в целях оценки и устранения нанесенного ущерба, за короткие сроки была осуществлена оценка и проведены работы по предварительному планированию строительно-ремонтных работ, в рамках которых в 11 городах и районах были начаты работы по восстановлению и реконструкции. Одной из таких территорий страны является Тертер, который, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный противником во время войны, героически противостоял вражеским атакам.

В целях устранения ущерба, нанесенного дорожной инфраструктуре в Тертере в результате атак противника, на территории Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана были начаты ремонтно-восстановительные работы. Для завершения работ в короткие сроки было мобилизовано достаточное количество техники и рабочего персонала. В Тертерском районе в результате умышленного ракетного обстрела противником находящихся далеко от линии соприкосновения территорий с мирным населением был нанесен ущерб одной дорожной магистрали республиканского значения, шести автодорогам местного значения, а также было повреждено дорожное покрытие пяти внутригородских дорог. В целях устранения ущерба дорожной инфраструктуре, в соответствии с проектом восстановительных работ, были проведены ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах Барда-Истису и Тертер-Хиндарх.

Кроме того, были отремонтированы дороги местного значения Ковдадыг - Раджабли, Сейдимли и Дуйарли, а также дороги Бурудж-Гюлабатлы и Бейим-Саров. На следующем этапе будет отремонтирована автомобильная дорога Гарагоюнлу-Кючерли.

Были проведены ремонтные работы на улицах Шаха Исмаила Хатаи, Эльмана Сафарова, Шихали Гурбанова, Мубариза Ибрагимова и Фамиля Гулами в Тертере, также серьезно пострадавших в результате регулярных ракетных и артиллерийских обстрелов армянской стороной Тертерского района. Согласно проекту, после завершения работ по асфальтированию была нанесена дорожная разметка.

Все работы проделаны под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Этот дорожный проект, реализуемый в рамках деятельности в координации с другими госструктурами Рабочей группы по вопросам транспорта, связи и высоких технологий Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, является неотъемлемой составляющей единой транспортной концепции Карабаха.

Координационный штаб, созданный распоряжением главы государства от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев)