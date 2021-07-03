Евро-2020: Открыт счет в матче Чехия-Дания в Баку

БАКУ /Trend/ - Открыт счет в матче Чехия – Дания, который проходит на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.

Как сообщает в субботу Trend, гол на 5-й минуте забил игрок сборной Дании Т.Дилэйни.

Одержавшая победу в матче сборная встретится в полуфинале с победителем пары Англия-Украина. Во второй игре полуфинала за выход в финал будут бороться сборные Испании и Италии.