Евро-2020: Открыт счет в матче Чехия-Дания в Баку
БАКУ /Trend/ - Открыт счет в матче Чехия – Дания, который проходит на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.
Как сообщает в субботу Trend, гол на 5-й минуте забил игрок сборной Дании Т.Дилэйни.
Одержавшая победу в матче сборная встретится в полуфинале с победителем пары Англия-Украина. Во второй игре полуфинала за выход в финал будут бороться сборные Испании и Италии.
Лента новостей
Узбекистан и Азербайджан рассмотрели вопросы по наращиванию взаимных грузоперевозок и повышению транзитного потенциала двух стран
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что США могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть также американские компании в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана
Азербайджанцы Финляндии обратились к международным организациям в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай
Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай
Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай (ФОТО)
Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Суд показал, что воюющих с армянской стороны угрозами заставили участвовать в боях - азербайджанский эксперт
При поддержке Azercell наши школьники завоевали две медали на Международной Олимпиаде по Информатике!
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
ЕС готов к большему взаимодействию для всеобъемлющего урегулирования после второй Карабахской войны - Боррель
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО)