Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем 35-38 градусов тепла, в Баку – ночью 24-26, днем 36-38 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – на уровне 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-65, днем 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Завтра в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 22-27, днем 35-40, местами до 42 градусов тепла, в горах – ночью 15-20, днем от 26 до 31 градуса тепла.

(Редактор: Надир Насиров)