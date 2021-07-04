БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 52 317 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 23 214, вторую дозу – 29 103 человека.

Общее число введенных доз вакцины по стране составило 3 792 764. Число лиц, привитых первой дозой вакцины, составляет 2 345 077, второй дозой – 1 447 687 человек.